L’incroyable scénario du derby a frustré les Rennais, en premier lieu Seko Fofana. Mais côté nantais, tout n’est pas rose non plus, à commencer par la prestation de Louis Leroux…

Quel magnifique derby nous ont offert le FC Nantes et le Stade Rennais (2-2) hier ! On a craint le pire pour les Canaris en première période, quand les Rouge et Noir menaient 2-0. Mais les sorties sur blessure de Rongier et Seidu à la pause ont désorganisé le SRFC, qui a vu les Canaris s’enhardir et leur faire vivre un temps additionnel incroyable, avec ce pénalty manqué d’Abline puis l’égalisation d’El Arabi. Ce Nantes-Rennes restera dans les annales, ça ne fait aucun doute !

Leroux n’est plus que l’ombre de lui-même

Mais tout n’est pas rose pour autant du côté des Canaris. Ainsi, certaines prestations sont pointées du doigt par la presse, ce dimanche matin, à commencer par celle de Louis Leroux. Le jeune milieu a écopé d’un 3 dans L’Equipe, qui a justifié cette note par le commentaire suivant : « Depuis le début de la saison, c’est l’ombre du joueur si à l’aise avec le ballon que l’on avait découvert lors du précédent exercice. En relayeur gauche, il n’a pas existé face à l’intensité de Camara et de Seidu. Et techniquement, que de déchet (15 ballons perdus) ! ».

Côté Rennais, c’est évidemment la frustration qui domine, résumée par un Seko Fofana hors de lui : « Les efforts ont été faits, mais ça manquait d’intensité et d’agressivité. Eux ont fait avec leurs armes et ils ont été récompensés. On ne doit pas lâcher, un match c’est quatre-vingt-dix minutes. On pense avoir tout vu dans le foot et on a encore été surpris. Je suis choqué. C’est inacceptable. Il va falloir que ça nous serve de leçon. »