Luis Castro et Habib Beye sont passés en conférence de presse après le nul spectaculaire entre le FC Nantes et le Stade Rennais, ce samedi, à La Beaujoire (2-2).

Mené de deux buts et mené dans les grandes largeurs par le Stade Rennais, le FC Nantes a finalement réussi à revenir à hauteur en produisant une seconde période de haut niveau (2-2). Luis Castro en atteste et loue l’état d’esprit de ses joueurs. « Nous sommes contents pour nos supporters. Nous avons fait preuve de caractère ce soir. La deuxième mi-temps a été d’un très, très haut niveau », a-t-il affirmé en conférence de presse. Le coach du FC Nantes n’a pas oublié de saluer le héros des Canaris : Youssef El-Arabi, buteur dans le temps additionnel. « Il a une mentalité incroyable », a salué Castro.

« Ce sont deux points de perdus »

De son côté, Habib Beye a expliqué la baisse de régime coupable du Stade Rennais en seconde période : « On a été déstabilisés par les blessures de Saidu et Rongier. Eux ont mis un peu plus de maîtrise et d’intensité. Dans un stade comme celui-ci, dans une ambiance comme celle-là, on n’a pas été capables de garder le score. Ce sont deux points de perdus. Après Lyon et je le redis après ce match, il n’y a pas de hasard dans chaque résultat. »