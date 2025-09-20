FC Nantes – Stade Rennais : la banderole cinglante de la Brigade Loire contre Rongier et Merlin !

Lors du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais, la Brigade Loire n’a pas manqué l’occasion d’adresser un message cinglant à Valentin Rongier et Quentin Merlin.

Sans surprise, les supporters du FC Nantes n’ont pas loupé Valentin Rongier et Quentin Merlin. Une banderole provocatrice a été déployée au sein de la Brigade Loire, ciblant directement les deux joueurs formés au club.

On pouvait lire sur la banderole : « Rongier/Merlin : Vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu’avec vos meufs finalement ». Une pique acerbe qui ne laisse aucune ambiguïté sur le sentiment des supporters vis-à-vis de l’engagement et de la loyauté de certains anciens Canaris.

Dans le contexte actuel du FC Nantes, où le club cherche à retrouver sa stabilité sportive et à sécuriser ses jeunes talents, cette banderole fait clairement office d’avertissement. Du côté des Rennais, le début de match est poussif, notamment en défense…