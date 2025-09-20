FC Nantes – Stade Rennais : les compos avec des surprises à la pelle !
Bastien Aubert
20 septembre 2025
Luis Castro et Habib Beye ont communiqué leur équipe de départ pour le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais (17h).
Surprise au FC Nantes : Lahdo sera titulaire face au Stade Rennais. La recrue sera très attendue pour dynamiter la défense des Rouge et Noir. En attaque, Esteban Lepaul sera finalement aligné au côté de Breel Embolo.
FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Mwanga, Lepenant, Leroux, Lahdo – Mohamed, Abline.
Stade Rennais : Samba – Seidu, Rouault, Jacquet, Merlin – Rongier, Fofana, Camara, Blas – Embolo, Lepaul.