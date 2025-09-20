FC Nantes : BlueCo à deux doigts de racheter le club !

C’est une révélation qui risque de faire trembler la Jonelière. Selon Romain Molina, le groupe BlueCo, propriétaire de Chelsea, a sérieusement envisagé de racheter le FC Nantes avant de finalement jeter son dévolu sur Strasbourg.

Romain Molina a lâché une bombe sur le FC Nantes. Dans sa dernière vidéo, le journaliste explique que les investisseurs anglo-américains de BlueCo avaient étudié de près le dossier nantais. Le projet de rachat était bel et bien sur la table, preuve que le FCN représentait une cible potentielle pour BlueCo, en quête d’un club satellite en France.

Finalement, c’est du côté de l’Alsace que l’opération s’est concrétisée. À l’été 2023, BlueCo a bouclé le rachat du RC Strasbourg pour environ 75 millions d’euros, scellant ainsi une nouvelle ère pour le club alsacien, désormais intégré dans la galaxie Chelsea.

De quoi laisser un goût amer aux supporters nantais, qui n’ont jamais caché leur défiance vis-à-vis de la gestion de Waldemar Kita. Avec BlueCo, le FC Nantes aurait pu changer de dimension… mais l’histoire en a voulu autrement.