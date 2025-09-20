FC Nantes – Stade Rennais : le groupe rouge et noir pour le derby est tombé

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le choc face au FC Nantes à la Beaujoire à 17h.

Les Rennais ont tiré les premiers, du moins au niveau de la composition du groupe appelé à disputer le derby. Habib Beye vient de dévoiler la liste des joueurs qui feront le court trajet jusqu’à Nantes en fin d’après-midi et, bonne nouvelle pour les supporters rennais, il n’y a pas de surprise ! C’est donc quasiment au complet que les Rouge et Noir tenteront de ramener un résultat de la Beaujoire, où leurs fans sont hélas interdits de déplacement.

Gardiens : Belazzoug, Samba, Silistrie.

Défenseurs : Haetboer, Rouault, Jacquet, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida.

Milieux : Kamara, Rongier, Camara, Cissé, Fofana, Blas.

Attaquants : Mukiele, Al-Tamari, Embolo, Lepaul, Meïté.