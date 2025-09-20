L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, pourrait titulariser deux jeunes prometteurs pour le derby à la Beaujoire cet après-midi.

Ce samedi, Habib Beye va vivre son deuxième derby sur le banc du Stade Rennais. Ce sera le premier à la Beaujoire. Il a remporté le premier (2-1) au Roazhon Park en fin de saison dernière. Celui-ci s’annonce évidemment explosif en raison du retour de Valentin Rongier et Quentin Merlin dans leur club formateur. Mais au-delà de cette ambiance sulfureuse, qu’il s’agira de surmonter, l’entraîneur rennais a pour objectif principal de confirmer le succès sur Lyon (3-1) obtenu dimanche dernier.

Meïté et Cissé alignés aux places de Lepaul et Camara ?

Pour cette affiche, Beye devrait procéder à quelques changements au sein de son onze type. Selon L’Equipe, il devrait aligner deux jeunes, Kader Meïté et Djaoui Cissé. Le premier se verrait ainsi récompensé de son entrée en jeu réussie face à l’OL, avec un but et une passe décisive ayant permis de renverser le score. Il prendrait ainsi la place d’Estéban Lepaul aux côtés de Breel Embolo à la pointe de l’attaque. Quant au second, il renforcerait le milieu de terrain aux dépens de Mahdi Camara.

Un succès à la Beaujoire plongerait les Nantais, battus à trois reprises en quatre journées, dans la crise. Et il confirmerait la suprématie actuelle du SRFC dans le derby. Les Rouge et Noir ont en effet remporté sept des neufs dernières oppositions…