Avant le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais, Estéban Lepaul, attaquant rennais, a lancé les hostilités.

Ce samedi, le Stade Rennais se rend à Nantes pour le derby breton de la 5ème journée de Ligue 1, une rencontre toujours très attendue par les supporters des deux camps. En conférence de presse, l’attaquant rennais Estéban Lepaul est revenu sur cette affiche et sur les particularités qu’elle représente.

« Prêt à aller à la guerre »

Pour le joueur formé à Lyon, la notion de derby n’a rien d’étrange. « C’est une rivalité qui me parle. Je sais que c’est un match attendu et je connais bien la notion de derby en ayant été formé à Lyon. Cette affiche est importante pour les supporters, le peuple rennais, on veut aborder le match de la meilleure des manières et enchaîner avant Lens. »

Lepaul connaît déjà bien la Beaujoire pour y avoir joué un match victorieux. « J’ai joué un match avec une victoire là-bas, en espérant réitérer cela samedi », a-t-il ajouté. Conscient de l’ambiance qui l’attend, il assure être prêt à affronter une enceinte hostile. « On sait que le stade sera hostile. Pour moi, cela fait partie du métier. Samedi, on sait qu’ils assumeront pleinement le fait d’être Rennais. On prépare bien ce match pour être prêt à aller à la guerre. » Une référence directe aux anciens joueurs nantais qui seront sur le terrain, comme Quentin Merlin et Valentin Rongier.