Anthony Lopes était en conférence de presse à deux jours du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 (17h). Et il a envoyé du lourd !

Face à la presse, Anthony Lopes a évoqué la réception du Stade Rennais à La Beaujoire (17h). « Un derby ça reste un derby, et ça se gagne. Aucune étiquette de favori sur un match comme ça », a glissé l’ancien lyonnais. Lopes a ensuite été questionné sur l’arrivée des anciens nantais Valentin Rongier et Quentin Merlin, eux qui ont rejoint Rennes cet été après avoir passé l’entièreté de leur formation chez les Canaris. Et sa réponse a fusé…

Lopes a aussi taclé Merlin

«C’est leur problème. Chaque joueur est différent et a sa mentalité. J’ai des valeurs qui me sont propres. Ils ont fait leur choix, c’est leur problème. Internet, ça reste, les réseaux, ça reste», a-t-il glissé concernant les chambrages de Rongier, qui avait comparé les Rennais à des chèvres. Le tout avant d’ajouter : «Quand on fait certaines choses, il faut les assumer, c’est tout. Certains comprennent, d’autres ne comprennent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas.»