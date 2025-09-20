Si Waldemar Kita (FC Nantes) s’en est pris à Pablo Longoria (OM) au conseil d’administration de la Ligue, c’est pour des griefs bien précis.

A la lecture de L’Equipe du jour, on en apprend beaucoup plus sur la rancune que nourrit Waldemar Kita à l’encontre de Pablo Longoria. Cela a débouché sur une accusation forte du patron du FC Nantes, qui a demandé au dirigeant marseillais de démissionner de son poste de vice-président de la LFP lors du dernier conseil d’administration. Selon le quotidien national, Kita aurait quatre raisons d’en vouloir à l’Espagnol.

Le FCN a saisi la commission juridique de la Ligue

La première, c’est son pétage de plombs à Auxerre en février dernier. Kita avait fustigé les propos de Longoria, qui avait parlé de corruption. Il estimait alors que cela faisait le jeu de l’OM, qui allait être avantagé par des hommes en noir s’étant pris un coup de pression. Premier grief. Dans la foulée, Nantes se déplace au Vélodrome. Longoria, fâché par la sortie de Kita, ne le salue pas et passe par la rangée de derrière pour s’assoir à sa place, plutôt que d’avoir à passer devant lui. Medhi Benatia, lui, passe devant les Kita père et fils en leur tournant le dos, sans les saluer non plus et en manquant de leur écraser les pieds. Deuxième grief.

Le troisième est l’épisode Abline, qui a vu la direction marseillaise prendre directement contact avec l’attaquant plutôt qu’avec le FC Nantes. Pour cela, Kita a fixé un prix inaccessible à l’OM pour son joueur. Enfin, quatrième et dernier grief, il y aurait des sommes dues sur les transferts de Valentin Rongier et Quentin Merlin à Marseille, pour un montant total de 2,8 M€. Le FCN a d’ailleurs saisi la commission juridique de la Ligue pour récupérer une partie. Cela fait beaucoup de reproches formulés par Waldemar Kita à l’encontre de Pablo Longoria… et tous semblent justifiés !