Pour décrocher le point du nul face au Stade Rennais, Luis Castro, coach du FC Nantes, a dû secouer son vestiaire à la mi-temps. Le buteur-sauveteur Youssef El-Arabi est revenu sur cet épisode.

Ce samedi soir, le FC Nantes a fait vibrer ses supporters en décrochant un point crucial face au Stade Rennais lors d’un derby intense à la Beaujoire (2-2). Les Canaris étaient menés 2-0 à la mi-temps, mais ont réussi à renverser la situation en seconde période. Junior Mwanga a ouvert la voie à la réduction du score, avant que Youssef El-Arabi n’égalise dans les arrêts de jeu, à la 96ᵉ minute, offrant un final de folie aux supporters nantais.

Après le match, Youssef El-Arabi est revenu sur ce moment clé et sur la résilience affichée par l’équipe. « C’est vrai que le changement nous a fait du bien. Mais je pense qu’on est récompensés au vu de la seconde période, bien meilleure que la première. On s’est créé pas mal d’occasions, et finir comme ça à la dernière minute, je suis très content pour moi et pour l’équipe. »

« Je pense qu’on s’est fait remonter les bretelles dans le vestiaire »

L’attaquant a également souligné l’état d’esprit de ses coéquipiers : « On a montré qu’on n’a pas lâché, qu’on a joué jusqu’à la dernière minute. » Interrogé sur la différence de comportement entre les deux mi-temps, El-Arabi a expliqué : « Je pense qu’on s’est fait remonter les bretelles dans le vestiaire. Un derby se joue avec beaucoup d’intensité. On a manqué de ça en première mi-temps. Ensuite, ça a porté ses fruits et on a pu égaliser. »

Enfin, le joueur a insisté sur le caractère et la détermination de cette équipe nantaise, malgré sa jeunesse : « Oui, bien sûr. Après, il y a pas mal de jeunes, mais le plus important, c’est d’avoir pris un point ce soir. » Ce point décroché dans les dernières secondes pourrait bien renforcer la confiance des Canaris pour la suite de la saison, malgré 4 points pris sur 15 possibles.