Le débat s’installe du côté de la Jonelière. Alors que Mostafa Mohamed enchaîne les titularisations sans convaincre, Matthis Abline, repositionné sur un côté depuis le début de la saison, s’affirme peu à peu comme la véritable arme offensive du FC Nantes.

Un rôle d’ailier qui limite son potentiel

Précieux par son volume de jeu et sa qualité de remise, Abline a su se montrer décisif par la passe et dans ses déplacements. Cependant, son compteur but reste bloqué, notamment après ce penalty manqué face au Stade Rennais sans conséquence puisque El Arabi a sauvé le FC Nantes quelques minutes après. Une frustration d’autant plus grande que son profil naturel est celui d’un pur avant-centre, capable de prendre la profondeur, de fixer et de terminer les actions.

L’ombre de Mostafa Mohamed

De son côté, Mostafa Mohamed conserve la confiance du staff mais peine à concrétiser. Ses matchs sont marqués par des occasions manquées, parfois criantes, qui pèsent lourd dans la balance nantaise. Dans ce contexte, la question de replacer Abline à son poste de prédilection en pointe devient légitime, tant l’ancien Rennais semble aujourd’hui plus menaçant et plus dynamique dans les 30 derniers mètres.

Une concurrence qui s’annonce relevée

Le salut du FC Nantes pourrait également venir d’ailleurs. L’expérimenté Jusef El Arabi a déjà prouvé qu’il pouvait faire la différence dans les moments clés, comme lors du dernier match. Le futur retour de Herba Guirassy, la montée en puissance de Lahdo ou encore le potentiel de Benhattab offrent aux Canaris des alternatives intéressantes pour diversifier le secteur offensif.

Vers un nouveau statut pour Abline ?

Reste à savoir si Luis Castro décidera de franchir le pas en réinstallant Abline dans l’axe. L’idée fait son chemin : le jeune attaquant a le profil pour dynamiser le jeu nantais et pourrait enfin débloquer son compteur s’il retrouvait son rôle de numéro 9. Face à un Mostafa Mohamed en perte de confiance, le moment semble propice pour tenter ce choix fort.