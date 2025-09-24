Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant pense que son entraîneur, Luis Castro, devrait revoir sa copie dans son secteur de jeu car les Canaris sont trop souvent dominés dans ce domaine.

Dans le podcast Sans Contrôle diffusé mardi, une réaction de Johann Lepenant après le match nul contre Rennes (2-2) samedi a interpellé. On y entend le jeune milieu de terrain remettre en question les choix de son entraîneur, Luis Castro, au niveau tactique. La raison : la sentinelle, Junior Mwamba, a pour consigner de reculer en défense centrale à la perte du ballon. En conséquence, les milieux nantais se retrouvent à deux face à leurs adversaires.

Le milieu trop souvent en infériorité numérique

Contre Rennes, samedi, dont c’est le point fort, ça a été catastrophique. A chaque fois que le SRFC a eu le ballon, les Canaris ont pris des vagues car, au milieu, Lepenant et Leroux étaient dépassés en nombre. L’ancien Lyonnais l’a dit à son entraîneur à la pause et ce dernier a procédé à des ajustements. Bien aidé également par la sortie sur blessure de Valentin Rongier.

Il s’agit en tout cas d’une piste à explorer pour les prochains matches, dont celui à Toulouse samedi. Le FC Nantes aurait peut-être tout intérêt à renforcer son milieu de terrain car, en Ligue 1, c’est vraiment à ce niveau que se gagnent les matches.