OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?

Après son Classique bien maîtrisé contre le Paris Saint-Germain (1-0), l’Olympique de Marseille sera très attendu à Strasbourg en ouverture de la 6e journée de L1 (20h45). Avec un onze remanié ?

L’OM doit capitaliser. Vainqueurs du PSG (1-0) lundi à l’Orange Vélodrome au terme d’un Classique de grande qualité, les hommes de Roberto De Zerbi seront plus attendus que jamais à la Meinau, face à un RC Strasbourg qui les devance au classement de Ligue 1 (4e contre 6e).

Pour ce faire, le coach de l’OM pourrait remanier son onze de départ en Alsace. Selon L’Équipe, quatre changements pourraient avoir lieu : Pierre-Emerick Aubameyang à la place d’Amine Gouiri en attaque, Angel Gomes dans l’entrejeu et enfin une défense à quatre composée de Facundo Medina et d’Amir Murillo.

Benjamin Pavard et Emerson pourraient donc sortir du onze selon les projections du quotidien sportif. De même qu’Igor Paixao, remplacé au poste d’ailier gauche par l’excellent Timothy Weah. A confirmer sur le coup des 20h.