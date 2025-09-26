OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?

OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?
Bastien Aubert
26 septembre 2025

Après son Classique bien maîtrisé contre le Paris Saint-Germain (1-0), l’Olympique de Marseille sera très attendu à Strasbourg en ouverture de la 6e journée de L1 (20h45). Avec un onze remanié ?

L’OM doit capitaliser. Vainqueurs du PSG (1-0) lundi à l’Orange Vélodrome au terme d’un Classique de grande qualité, les hommes de Roberto De Zerbi seront plus attendus que jamais à la Meinau, face à un RC Strasbourg qui les devance au classement de Ligue 1 (4e contre 6e).

Pour ce faire, le coach de l’OM pourrait remanier son onze de départ en Alsace. Selon L’Équipe, quatre changements pourraient avoir lieu : Pierre-Emerick Aubameyang à la place d’Amine Gouiri en attaque, Angel Gomes dans l’entrejeu et enfin une défense à quatre composée de Facundo Medina et d’Amir Murillo. 

Benjamin Pavard et Emerson pourraient donc sortir du onze selon les projections du quotidien sportif. De même qu’Igor Paixao, remplacé au poste d’ailier gauche par l’excellent Timothy Weah. A confirmer sur le coup des 20h.

Ligue 1OMRC Strasbourg
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?
Ligue 1...

OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?

Par Bastien Aubert
La joie de Lucas Stassin après son but à Amiens.
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin à la Coupe du monde malgré la Ligue 2 ?

Par Raphaël Nouet
Youssel El Arabi remplaçant Mostafa Mohamed lors de Nice-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : El Arabi supersub ? Il répond sans détour !

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Compétitions...

PSG : la sublime fille de Luis Enrique fait sensation à Paris avec celle de Guardiola !

Par Bastien Aubert
Joan Garcia lors d'un échauffement avec le FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : les notes de Blaugranas victorieux à Oviedo malgré la boulette de Joan Garcia

Par Raphaël Nouet
Tanner Tessmann, le héros de l'OL aux Pays-Bas
Ligue 1...

Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz
Olivier Giroud saluant les supporters après la victoire du LOSC sur Brann Bergen.
Ligue Europa...

LOSC : les Dogues tiennent leur Cristiano Ronaldo !

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Gavi, Lamine Yamal aussi victime d’une grave blessure ?

Par Raphaël Nouet
Antoine Kombouaré et Mostafa Mohamed lors du dernier entraînement avant la finale de la Coupe de France 2023.
FC Nantes...

FC Nantes : Mostafa Mohamed détruit Antoine Kombouaré

Par Raphaël Nouet
Endrick et Dani Ceballos lors du sacre du Real Madrid en Supercoupe d'Europe 2024.
Mercato...

OM Mercato : 2 anciennes pistes du Real Madrid sur le marché en janvier !

Par Raphaël Nouet
La joie d'Olivier Giroud après son but contre Brann Bergen.
Ligue Europa...

LOSC – Brann Bergen : Giroud sauve encore les Dogues !

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola en action balle au pied lors du match entre le PSG et l'Atalanta.
Ligue 1...

PSG : 2 blessés de retour contre Auxerre et aptes pour Barcelone !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors d'une conférence de presse.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le onze blaugrana pour le match à Oviedo

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Ligue Europa...

OL : le onze des Gones pour défier le FC Utrecht

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal a le PSG dans le collimateur 

Par Bastien Aubert
Joao Neves et Vitinha côte à côte lors d'un entraînement du PSG.
ASSE...

Les infos du jour : les milieux du PSG courtisés, De Zerbi (OM) fait son mea culpa, la polémique Yamal rebondit encore !

Par Raphaël Nouet
Scène d'affrontements entre supporters de l'OL et du FC Utrecht.
Ligue Europa...

OL : ça a méchamment dérapé entre supporters à Utrecht !

Par Raphaël Nouet
William Saliba lors du choc entre Arsenal et Manchester City.
Mercato...

Real Madrid Mercato : William Saliba a dit oui à ce contrat !

Par Raphaël Nouet
Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?
Mercato...

Manchester City prêt à mettre 120 M€ pour une star du PSG ?

Par Raphaël Nouet
Nicolas Cozza en action lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : la réponse de Nicolas Cozza aux critiques

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, lors d'une conférence de presse.
Ligue Europa...

LOSC : la compo de Genesio pour défier Brann Bergen avec du changement

Par Raphaël Nouet
Désiré Doué lors du gala du Ballon d'Or.
Ligue 1...

PSG : Désiré Doué victime d’une improbable méprise

Par Raphaël Nouet
Le milieu offensif de Guingamp Amine Hemia lors d'un match au Roudourou.
ASSE...

ASSE : un Guingampais annonce un EAG décomplexé dans le Chaudron

Par Raphaël Nouet
Le sélectionneur espagnol, Luis De La Fuente, avec Lamine Yamal.
FC Barcelone...

FC Barcelone : la réponse cash du sélectionneur espagnol à Flick pour Yamal

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet