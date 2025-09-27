Le PSG n’est pas le seul club à lorgner Michael Olise (23 ans) au mercato : le Real Madrid suit également de près l’ailier français, qui s’est imposé comme l’une des révélations mondiales depuis son arrivée au Bayern Munich.

Michael Olise est un joueur très courtisé. Alors que le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que dans trois mois, on sait que le crack tricolore du Bayern Munich est déjà suivi par le PSG. Fichajes ajoute le nom du Real Madrid sur la liste de ses prétendants.

Il faut dire qu’Olise, recruté par le Bayern en 2024 en provenance de Crystal Palace pour environ 60 millions d’euros, a immédiatement confirmé son talent. Lors de la saison 2024-2025, il a contribué à plus de 20 buts et passes décisives toutes compétitions confondues, participant activement au sacre du club bavarois en Bundesliga. Cette saison, il cumule déjà 7 buts et 5 passes décisives en 12 matchs, démontrant sa régularité et sa capacité à performer même sous pression.

Elise entre Paris et Madrid ?

Le PSG aimerait profiter de la marge de négociation qui pourrait s’ouvrir d’ici 2026 pour tenter de le recruter. Le profil d’Olise correspond parfaitement aux ambitions parisiennes : un ailier droit capable de créer le déséquilibre, de combiner avec les stars et d’apporter des buts décisifs dans les grands rendez-vous européens.

La concurrence est donc désormais bien réelle. Le Real Madrid, dirigé par Xabi Alonso, est intéressé, mais le PSG pourrait jouer la carte de l’attractivité immédiate et de la promesse de titres rapides en Ligue 1 et en Ligue des champions pour séduire le joueur. Liverpool et Manchester City restent également sur le dossier, mais la bataille Madrid-Paris pourrait bien devenir le duel le plus intense de ce mercato à venir.