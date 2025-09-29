Mercato : Corinne Diacre va débarquer à l’OM !

L’ancienne internationale va prendre la direction des féminines de l’OM.

Ça bouge à l’OM, chez les féminines. Après avoir limogé Frédéric Gonçalves fin août, une dizaine de jours avant le début du championnat de France, l’Olympique de Marseille avait confié l’intérim à son adjoint Dalin Anrifani et était en recherche active d’un numéro 1. Et selon RMC, c’est Corinne Diacre qui va débarquer à Marseille.

Diacre était sans poste depuis deux ans et demi

Sans poste depuis son éviction de l’équipe de France en mars 2023, Corinne Diacre avait été citée ces derniers mois dans plusieurs clubs dont le Paris Saint-Germain sans que les discussions aboutissent. Mais c’est donc à l’OM que l’ancienne sélectionneure va retrouver la D1 féminine à la tête d’une équipe qui reste sur 3 défaites dans son championnat.