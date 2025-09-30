OM – Ajax (4-0) : les notes des Marseillais
OM – Ajax (4-0) : les notes des Marseillais

Igor Paixao (OM)
Bastien Aubert
30 septembre 2025

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a parfaitement réussi son retour en Ligue des Champions à l’Orange Vélodrome en écrasant l’Ajax Amsterdam (4-0, résumé). Les notes. 

Geronimo Rulli : 7

Geronimo Rulli a sans doute passé la première période la plus tranquille de la saison ! Le portier argentin n’a quasiment rien eu à se mettre sous la dent tant la défense marseillaise a rapidement pris le match en mains. Une parade déterminante en seconde période, à 4-0 (70e).

Nayef Aguerd : 7

Quelle énergie et quelle sérénité ! Un début de match solide marqué par une sortie pleine d’autorité mal négociée dans la partie adverse (21e). Le défenseur central marocain a parfaitement su s’adapter à l’absence de son acolyte Leonardo Balerdi.

Facundo Medina : non noté

L’Argentin a joué des coudes dès le début de la rencontre pour marquer son territoire. Il prend une semelle moche qui l’a secoué et a imposé l’entrée de CJ Egan-Riley (36e). Ce dernier est entré directement dans son match, sans fausse note (6).

Emerson : 6

Moins en vue que pour ses premiers pas tonitruants en Ligue 1, le latéral gauche italo-brésilien a tout de même sorti une partition solide en se faisant rarement prendre à défaut. Utile sur coup de pied arrêté défensif.

Benjamin Pavard 6

Aligné comme latéral droit, le champion du monde 2018 a fait le travail. Solide sur l’homme, il n’a pas laissé passer grand-chose dans son couloir. Sobre, une valeur sûre. 

Arthur Vermeeren 8

Auteur d’une énorme première période, le Belge a joué juste et a donné l’impression d’être toujours au bon endroit. Il s’est aussi illustré en étant à l’origine du deuxième but marseillais suite à une interception haute dans les pieds ajacistes. Sans compter sa relance sur le but du 4-0. Plein de promesses et remplacé par Amir Murillo (82e). 

Matt O’Riley 6

Le Danois a été égal à lui-même en abattant le travail de l’ombre et en avalant les kilomètres pour ratisser quelques ballons utiles. Plus les matches passent, plus O’Riley semble avoir déjà trouvé sa place dans le onze de Roberto De Zerbi. Remplacé par Pierre-Emile Höjbjerg, qui prend un jaune évitable (79e).

Bilal Nadir 5

Titulaire surprise, le Marocain n’a pas démérité. Il s’est battu sur chaque ballon et on a senti qu’il avait du jus à revendre. Remplacé par Timothy Weah à la mi-temps, qui a tenté quelques combinaisons et sauve le but du 1-4 sur une course défensive dont il a le secret (67e). 

Mason Greenwood : 7

Déporté à gauche, l’Anglais a allumé une première mèche avant d’ajouter le but du 3-0 du gauche en finesse (26e). Il a été un poison constant pour la défense de l’Ajax et a encore impressionné par sa métamorphose dans l’abattage défensif. C’est un tout autre Greenwood. 

Igor Paixao : 9

Premier ballon, premier but (6e) ! Deuxième ballon, deuxième but (12e). Le tout, sur deux frappes sèches. Ce soir, le Brésilien a su parfaitement exploiter toutes les failles adverses et a saupoudré sa prestation d’une passe décisive pour PEA. Le match quasi parfait. Remplacé par Angel Gomes (62e), qui vendange une belle occasion de 5-0 (77e). 

Pierre-Emerick Aubameyang 8

Passeur décisif sur le premier but de Paixao (6e), le Gabonais est également à la manœuvre sur le 3-0 avec un caviar pour Greenwood (26e). Sans compter son but subtil pour le 4-0 (53e). Sa vitesse et sa vista ont fait souffrir ses chiens de garde. L’aligner était le choix gagnant. 

Bastien AUBERT, au Vélodrome 

Ligue des championsOM
#A la une#NOTES

