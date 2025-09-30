Ce mardi soir, deux semaines après sa défaite rageante face au Real Madrid, l’OM a lancé sa campagne de Ligue des Champions en corrigeant l’Ajax Amsterdam 4-0 ! Résumé d’un match de folie.

Ce choc au Vélodrome démarrait déjà très fort ! Au sixième minute, Igor Paixao partait au but après une déviation de Pierre-Emerick Aubameyang. Il se retrouvait face à Youri Regeer et frappait du pied droit à ras de terre juste à l’entrée de la surface, trompant Vitezslav Jaros sur sa droite. Quelques minutes plus tard, à la douzième, Paixao inscrivait un nouveau but. Après une interception haute d’Arthur Vermeeren face à Davy Klaassen, il était servi sur le côté gauche, repiquait dans l’axe et envoyait une frappe lointaine du pied droit, battant à nouveau Jaros sur son côté droit.

À la 26e minute, Mason Greenwood marquait lui aussi après une mauvaise passe en retrait de Steven Berghuis. Aubameyang récupérait le ballon et servait Greenwood sur le côté droit, qui concluait dans la surface d’une frappe du pied gauche. À la mi-temps, l’OM concluait donc 45 minutes de très bonne facture et entrevoyait déjà les 3 points.

Dès la reprise, Geronimo Rulli s’en sortait bien lorsqu’il tentait de trouver un partenaire sur son côté gauche. Oliver Edvardsen interceptait le ballon et essayait ensuite de le lober du pied droit, aux abords de la surface, mais Rulli captait le ballon en deux temps. À la 52e, l’OM mettait un dernier but grâce à son capitaine du soir, Aubameyang. Les Marseillais faisaient remonter le ballon et Vermeeren servait Paixao, qui ajustait parfaitement Aubameyang dans la surface. Ce dernier concluait d’une frappe du pied gauche, battant Jaros sur son côté gauche.

À la 71e, Rulli réalisait une parade décisive. Kenneth Taylor tentait une frappe du pied gauche dans la surface, mais le gardien s’interposait et concédait un corner. Enfin, dans le temps additionnel, Jaros intervenait à son tour. Sur le côté gauche de la surface, Mason Greenwood déclenchait une puissante frappe du pied gauche, mais Jaros se détendait parfaitement et repoussait le ballon, concédant un corner, qui laissait finalement place à la fin du match.

Avec cette victoire, l’OM lance sa campagne de Ligue des Champions et affrontera le Sporting lors de la 3e journée !