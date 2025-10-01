RC Lens : Pierre Sage tendance des réseaux grâce aux supporters !
FC Barcelone – PSG : Luis Enrique va tenter un pari osé

Luis Enrique en conférence de presse avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG.
Raphaël Nouet
1 octobre 2025

Confronté à une cascade de blessures, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, va être contraint d’innover pour le choc face au FC Barcelone ce soir.

L’affiche Barcelone-PSG, c’est Sud-Ouest qui la résume le mieux en parlant d’affiche dévaluée, « sans gladiateurs ni arène ». Car oui, ce choc entre les deux meilleures équipes du monde ne répondra pas à toutes les attentes en raison des très nombreux forfaits qui frappent le club de la capitale (Dembélé, Doué, Marquinhos, Kvraratskhelia) et parce qu’il se jouera dans le glacial stade de Montjuic, le Camp Nou n’ayant pas reçu l’aval de la municipalité catalane pour ouvrir même partiellement.

Mayulu plutôt que Ramos en pointe ?

Ces forfaits, devenus une habitude pour Luis Enrique, vont contraindre l’Espagnol à composer un onze inédit. Mais pas question pour autant de changer de tactique, comme il l’a fait à Marseille il y a deux lundis en passant à une défense à trois. L’Equipe comme Le Parisien assurent qu’il alignera son 4-3-3 habituel avec Chevalier dans les buts, Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Mendes en défense, Mendes, Vitinha et Ruiz au milieu. Ce secteur est d’ailleurs la seule garantie parisienne de bien figurer dans cette partie. C’est la grande force du PSG depuis un an, celle qui lui permet d’espérer avoir le contrôle du ballon, même face à un Barça dont c’est la spécialité.

C’est donc en attaque que Luis Enrique va être contraint d’innover. Pas dans le couloir gauche, où Bradley Barcola, seule force offensive encore sur ses deux jambes, sera titularisé. Mais dans l’axe, où Senny Mayulu devrait être aligné. L’Equipe et Le Parisien estiment que le jeune attaquant, très mobile, répond davantage aux attentes de Luis Enrique pour ce poste qu’un Gonçalo Ramos, jamais aussi statique et maladroit que dans les grands matches. A droite, Lee devrait avoir une énième chance de montrer son talent, lui à qui l’Espagne réussissait quand il jouait à Majorque.

Martin ou Garcia à gauche en défense au FCB ?

En face, le FC Barcelone devrait aligner du classique (en tenant compte des blessures de Joan Garcia, Baldé et Raphinha), la seule inconnue résidant dans le couloir gauche de la défense. Hansi Flick alignera-t-il le faible Martin ou l’expérimenté Garcia, qui est droitier ? La tendance est à ce dernier pour L’Equipe. Le onze blaugrana devrait être le suivant : Szczesny – Koundé, Araujo, Cubarsi, Garcia – De Jong, Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – Torres.

FC BarceloneLigue des championsPSG
