Le repositionnement de Louis Leroux au poste de latéral gauche par l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a été validé par les suiveurs des Canaris.

Il y a deux semaines, interrogé sur les difficultés de Nicolas Cozza dans le couloir gauche de la défense, Luis Castro avait émis la possibilité d’y aligner Louis Leroux. L’entraîneur du FC Nantes a d’abord préféré titulariser Cozza dans le derby contre Rennes (2-2) avant d’aligner Tabibou à Toulouse (2-2). Mais dans le dernier quart d’heure au Stadium, il a sorti son jeune milieu et demandé à Leroux de descendre dans le couloir gauche.

« Leroux à gauche, dans ce couloir, c’est prometteur, oui »

Les journalistes participant au podcast Sans Contrôle se sont interrogés hier sur la pertinence de ce choix. Simon Reungoat a résumé le tout d’un : « Leroux à gauche, dans ce couloir, c’est prometteur, oui ». Mais il reste des axes d’amélioration comme, bien sûr, sa capacité à marquer au plus près un adversaire. Surtout qu’au Stadium, il est tombé sur le très remuant Aron Dönnum. En tout cas, lui qui est en difficulté au milieu dans le schéma de Castro pourrait y trouver son compte avec ce replacement.

Mais une partie des intervenants se montrait toutefois circonspect car le gros point faible du FC Nantes en ce début de saison est sa défense et ils ne sont pas convaincus par le fait de retirer un spécialiste du poste de latéral gauche pour y mettre un novice. A voir, donc, si Luis Castro renouvellera l’expérience samedi pour le périlleux déplacement à Brest.