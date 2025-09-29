En quête de renforts défensifs, le FC Nantes scruterait le marché des joueurs libres et aurait coché le nom de son ancien latéral droit, Léo Dubois.

S’il y a un secteur en souffrance au FC Nantes depuis le début de la saison, c’est la défense. Affaiblie par les départs de cadres comme Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto, l’arrière-garde doit en plus digérer les nouveaux principes de jeu de Luis Castro. Elle cède à quasiment chaque rencontre, comme samedi dernier à Toulouse (2-2). Du renfort serait le bienvenu et, selon le média Sport, la direction nantaise scruterait le marché des transferts.

Dubois, une expérience bienvenue ?

Sport assure que Léo Dubois, actuellement sans club après la fin de son aventure à Galatasaray, figurerait sur les tablettes de la Maison Jaune. Le latéral de 31 ans a pour lui sa grande expérience, lui qui est passé par Lyon puis Galatasaray, entre autres. Et de bien connaître le FC Nantes, où il a été formé. Mais il y a deux problèmes. D’abord, il est parti en très mauvais termes avec Waldemar Kita en 2018 puisqu’il avait rejoint l’OL librement après avoir refusé de prolonger.

L’autre souci, c’est qu’il évolue au poste de latéral droit, où Kelvin Amian réussit un bon début de saison, au point d’avoir été désigné capitaine pour le match à Toulouse. La priorité serait plutôt de recruter un défenseur gauche car Nicolas Cozza est loin du niveau attendu. Mais peut-être qu’Amian ou Duvois peut évoluer dans l’autre couloir…