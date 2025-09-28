Blessé face à Toulouse, Johann Lepenant pourrait être victime d’une grave blessure, très redoutée par le FC Nantes.

Le milieu de terrain du FC Nantes, Johann Lepenant, a quitté le terrain avec une gêne inquiétante lors du déplacement des Canaris à Toulouse samedi (2-2). En effet, il a subi un choc sur le tibia en seconde période, qui l’a contraint à quitter la pelouse quelques minutes plus tard, remplacé par Kwon.

« J’ai pris un coup sur le tibia », avait confié Lepenant à l’issue de la rencontre, un bandage important recouvrant sa jambe droite. « J’ai fait quelques tests et je dois en refaire aujourd’hui. On ne sait pas encore si c’est musculaire ou si l’os est touché. »

Une fracture du tibia redoutée

Le club surveille avec attention l’état de son joueur. Une radio est prévue lundi 29 septembre afin de déterminer la gravité de la blessure. Selon Ouest-France, le spectre d’une fracture plane dans l’esprit du staff, ce qui constituerait un sérieux coup dur pour Nantes et pour Lepenant, dont le début de saison avait été particulièrement encourageant.

Dans l’attente des résultats médicaux, l’équipe médicale du FC Nantes reste prudente et espère pouvoir annoncer des nouvelles rassurantes dans les prochains jours.