En fin de contrat en juin, Ibrahima Konaté serait proche d’un accord avec Liverpool pour une prolongation, alors que le Real Madrid espérait le récupérer gratuitement.

Il y a deux jours, William Saliba a officiellement prolongé son contrat avec Arsenal. Un coup dur pour le Real Madrid, qui espérait que le défenseur central français entamerait sa dernière année avec les Gunners à l’été 2026, ce qui lui aurait permis de négocier un transfert. Mais, pas de panique, il restait la solution Ibrahima Konaté. Qui était encore plus avantageuse financièrement car l’autre titulaire en charnière centrale des Bleus arrivera à la fin de son bail avec Liverpool en juin.

Il va prolonger à Liverpool

Seulement, L’Equipe du jour vient doucher cette perspective ! Selon le quotidien sportif, les Reds auraient soumis une nouvelle offre à leur joueur et celui-ci serait sur le point de l’accepter. Jusqu’à présent, le problème résidait dans le salaire proposé. Comme avec Virgil van Dijk et Mohamed Salah, la direction des champions d’Angleterre a commencé les négociations avec des émoluments très bas pour se rapprocher, au final, des exigences de ses joueurs. Konaté va s’engager sur la durée avec Liverpool et va donc disparaître des radars du Real Madrid.

Cette saison, Dean Huijsen s’impose au sein de la défense, accompagné la plupart du temps de Militao. Mais Antonio Rüdiger et David Alaba étant en fin de contrat en juin, il va falloir leur trouver des remplaçants…