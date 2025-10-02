La volée en tribunes d’Herba Guirassy face au TFC vaut au milieu offensif du FC Nantes des moqueries d’une application bien connue.

On jouait les arrêts de jeu, samedi dernier à Toulouse, lorsque le FC Nantes s’est lancé dans une ultime offensive. La défense violette a récupéré le ballon, a transmis à son gardien, qui a totalement raté son dégagement. Youssef El Arabi a contrôlé et centré au deuxième but. Positionné à l’entrée des six mètres avec les cages grandes ouvertes devant lui, Herba Guirassy a tenté une volée puissante… qui a terminé dans les tribunes du Stadium ! Les Canaris ont ainsi laissé passer une occasion unique de s’imposer face à un concurrent direct pour le maintien (2-2, score final).

« Elle est pas belle notre Ligue 1 ? »

Ce raté devant les cages vaut au jeune milieu offensif du FCN des moqueries de la part de MPG. C’est le site Tribune Nantaise qui a relayé ce troll dans lequel la volée de Guirassy est accompagnée de ce message : « Elle est pas belle notre Ligue 1 ? Merci aux Toulousains et aux Nantais pour cette action magique ». Il est vrai qu’entre le dégagement raté du gardien violet, la difficulté d’El Arabi à se mettre en bonne position avant de centrer et la volée manquée de Guirassy, l’action était digne de vidéo gag…

Herba Guirassy et ses coéquipiers auront l’occasion de se racheter ce week-end sur la pelouse du Stade Brestois. Un autre match très important pour des Canaris en quête d’un deuxième succès cette saison en Ligue 1…