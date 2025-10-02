Le FC Nantes vivra un déplacement compliqué sur la pelouse du Stade Brestois samedi. Mais il sera soutenu par un parcage plein, malgré les derniers résultats décevants.

Le FC Nantes vient lui-même d’annoncer la bonne nouvelle : contrairement aux mauvaises habitudes prises par les autorités françaises ces dernières années, la préfecture du Finistère a autorisé le déplacement des supporters des Canaris au stade Francis Le Blé samedi pour la rencontre face au Stade Brestois. Les deux seules restrictions sont un rassemblement du cortège nantais à un lieu précis avant le coup d’envoi et l’interdiction des couleurs jaunes et vertes dans les autres tribunes de l’enceinte.

Un parcage rempli

Le FC Nantes précise également que le parcage visiteurs de Le Blé affiche déjà complet ! Un peu plus de 700 supporters nantais vont donc effectuer les 300 kilomètres séparant la Cité des Ducs de la pointe du Finistère. Ce soutien est d’autant plus précieux que les hommes de Luis Castro connaissent un début de championnat très compliqué, avec une seule victoire en six journées, et qu’ils vont affronter une formation brestoise sur le remonte-pente.

Les saisons passent, les déceptions s’enchaînent mais le soutien populaire autour du FC Nantes reste très important. La preuve que ce grand club du football français ne mourra jamais, même avec un propriétaire ayant effacé toutes ses valeurs depuis bientôt deux décennies !