En conférence de presse, Matthis Abline a assuré qu’il était focalisé sur sa saison avec le FC Nantes, après un été passé à voir les rumeurs de départ se multiplier.

C’était la grande interrogation des supporters du FC Nantes concernant Matthis Abline : comment l’attaquant allait-il digérer son départ avorté ? Courtisé par l’OM au début du marché, il a vu Waldemar Kita fixer un tarif rédhibitoire pour l’empêcher de signer chez les Phocéens, dont il déteste le président. Ensuite, c’est le Paris FC et des clubs anglais qui sont venus aux nouvelles mais, là aussi, Kita n’a rien voulu entendre, réclamant 30 M€. Alors que la plupart des cadres sont partis, Matthis Abline, lui, a été contraint de rester.

« Je me sens monter en puissance »

Sa préparation s’en est forcément trouvée impactée. Et force est de constater que, depuis le début du championnat, il n’évolue pas au même niveau que l’an dernier. Mais, ce jeudi en conférence de presse, il a tenu à rassurer tout le monde : il est focalisé sur le FC Nantes. « Je me sens monter en puissance, je n’ai qu’à penser au foot en ce moment, je suis en pleine possession de mes moyens », a-t-il déclaré.

Une bonne nouvelle pour des Canaris dans le dur depuis le début de saison et qui n’ont pris que 5 points sur 18. A Brest, samedi, il faudra un Matthis Abline (et peut-être aligné en pointe plutôt que dans un couloir) pour ramener un bon résultat…