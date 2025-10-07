Après la déroute du Barça à Séville, Sport estime qu’un seul être manque à l’équipe d’Hansi Flick…

Le lourd revers encaissé hier par le FC Barcelone à Séville (1-4) fait poser beaucoup de questions autour du management d’Hansi Flick, qui connaît son premier début de crise depuis son arrivée sur le banc du club catalan à l’été 2024. Sport ne cherche pas d’excuses au Barça au lendemain de la débâcle. « Un naufrage, la pire défaite de Flick depuis ses débuts au Barça », écrit le journal catalan qui ajoute « L’équipe a laissé des sensations préoccupantes après une semaine noire», avant de cibler Robert Lewandowski : «Il traverse une période difficile : son échec sur penalty illustre un manque de confiance évident, problématique pour un attaquant de son calibre malgré toute son expérience.»

Inigo Martinez manque au Barça

Selon Sport, la grosse fébrilité défensive du Barça s’explique avant tout par le départ d’Inigo Martinez cet été, le Basque ayant rejoint Al-Nassr… «le Barça souffre terriblement de l’absence d’Iñigo Martínez. Le Basque était le patron de la défense, capable de faire remonter le bloc, de diriger la ligne et de former une paire solide avec Cubarsí». « Malgré de nombreuses victoires en début de saison, le fait est que le Barça a toujours encaissé des buts», indique de son côté la Cadena Cope.