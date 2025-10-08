Le choix du sélectionneur des Diables Rouges fait parler en Belgique…

Lucas Stassin a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison avec l’ASSE mais Rudi Garcia a préféré faire appel à Michy Batshuayi, l’ancien attaquant de l’OM, pour affronter la Macédoine le 10 octobre avant de se rendre au Pays de Galles trois jours plus tard. Pourtant, l’attaquant de Francfort n’a pas encore fait trembler les filets cette saison. Un choix qui fait jaser en Belgique.

L’ancien international Philippe Albert milite pour Stassin

«Pas de Vermant ? Pas de Stassin ? Je suis dubitatif, perplexe, a expliqué Philippe Albert, l’ancien défenseur international, consultant pour la RTBF. Charles De Ketelaere est lui aussi encore blessé et pas à 100%. Openda n’est pas dedans pour l’instant. Il faut un vrai un « 9 » en confiance et malheureusement ce n’est pas le cas d’Openda qui ne marque plus. Et Michy Batshuayi qui est chaque fois repris mais pour ne jamais jouer une minute. Pour une fois je pense qu’il fallait réfléchir à court terme car ce sont les 2 matchs les plus importants dans la campagne de qualification. Stassin, d’accord, il joue en Ligue 2, mais l’année passée il marquait en Ligue 1, il continue de marquer en Ligue 2 et va encore en marquer beaucoup».

Le journaliste Sacha Tavolieri s’est montré encore plus cassant dans la Dernière Heure. « Je suis assez étonné de ne pas voir des joueurs qui ont cartonné ces dernières semaines et qui méritaient. On est vraiment dans l’époque du Didier Deschamps de 2018 quand il prenait Adil Rami. C’est comme ça que Rudi Garcia pense. Batshuyai, sportivement, ça n’a aucun sens qu’il soit dans cette sélection, ça fait longtemps qu’il n’a pas été titulaire avec l’Eintracht. Et pourtant, il est là parce qu’il ne va pas faire de vague. Il va servir à rien, mais aujourd’hui, on est meilleur dans une sélection quand on est là et qu’on ne dérange pas, plutôt que quand on apporte une plus-value ».