Stassin retenu de force par l'ASSE ! Il balance tout sur les offres refusées !
BUT! Football Club
Real madrid : Trois cibles majeures dans le viseur !
Louis Chrestian
10 octobre 2025

La Casa Blanca s’agite en coulisses : le Real Madrid cible trois défenseurs centraux de haut niveau… sans rien dépenser en transfert ! La fin d’un cycle approche pour la charnière actuelle et un mercato estival décisif s’annonce.

Le Real Madrid change de stratégie pour bâtir sa nouvelle défense

L’été prochain s’annonce décisif pour la défense madrilène. Le club accélère en anticipant le départ de ses piliers Antonio Rüdiger et David Alaba, arrivés en fin de cycle. Mais loin des dépenses folles, le Real Madrid choisit l’efficacité : recruter des défenseurs de classe mondiale, libres de tout contrat.

Pour Florentino Pérez, l’objectif est clair : allier ambition sportive et prudence budgétaire. Dans un marché sous pression, la Casa Blanca veut rester au sommet en Liga comme en Europe en libérant des marges pour d’autres projets, comme la modernisation du stade ou les ambitions autour de la Superleague.

Ibrahima Konaté, la priorité absolue de la défense madrilène

Premier nom sur la short-list : Ibrahima Konaté. À 25 ans, le Français s’est imposé en club comme en sélection par sa puissance physique, son intelligence de jeu et sa capacité à briller sur les grandes scènes. Véritable modèle de défenseur moderne, Konaté coche toutes les cases recherchées par le Real pour assurer l’après-Alaba et l’après-Rüdiger.

Dayot Upamecano, l’alternative solide venue d’Allemagne

Autre profil tricolore dans le viseur de Madrid : Dayot Upamecano. Titulaire au Bayern Munich, 32 sélections en Bleu, il séduit par sa lecture du jeu et ses relances propres. Si aucune prolongation n’intervient d’ici 2026, Upamecano pourrait débarquer gratuitement pour renforcer la charnière et offrir un sacré coup à la direction sportive espagnole.

Marc Guéhi, le pari anglais qui fait saliver Madrid (et la Liga)

La piste montante mène à Marc Guéhi, révélation de Crystal Palace. Costaud, polyvalent, performant en un-contre-un, l’Anglais fait grimper sa cote. Son profil technique séduit les recruteurs madrilènes, mais aussi son CV de joueur capable d’occuper plusieurs rôles défensifs. La rumeur enfle : Real Madrid et FC Barcelone sont à la lutte pour l’enrôler.

Joan Martínez, l’option maison qui intrigue le staff

En interne, un espoir local s’invite dans la réflexion : Joan Martínez. Pur produit du centre de formation de Valdebebas, il revient d’une longue absence après une blessure aux ligaments. Aujourd’hui sous la houlette d’Arbeloa, il incarne l’alternative « maison ». Miser sur Martínez, c’est perpétuer la tradition des jeunes promus dans l’effectif pro.

Vers une révolution silencieuse, mais déterminante à Madrid

Le prochain mercato du Real pourrait tourner à la démonstration stratégique : renouveler en profondeur l’axe défensif sans verser d’indemnité de transfert. Plus qu’un coup financier, c’est le socle du futur cycle merengue qui se dessine, avec l’arrivée de profils complémentaires et aguerris.

L’intégration possible de Konaté, Upamecano ou Guéhi permettrait au Real Madrid de réinventer sa défense tout en conservant des ressources pour d’autres opérations XXL. Restera à attirer ces talents sous la tunique blanche et réussir la passation de pouvoir au sein du vestiaire le plus titré d’Europe.

Cet été, la Casa Blanca ne veut rien laisser au hasard : avec une stratégie implacable et des noms alléchants, Madrid prépare la mue d’une arrière-garde qui pourrait rapidement bouleverser la hiérarchie européenne.

