Étoile montante du FC Nantes, Tylel Tati commence petit à petit à se faire un nom en Europe. Au point de voir le FC Barcelone s’intéresser à lui.

Le FC Nantes peut se féliciter d’avoir mis la main sur l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du football européen : Tylel Tati. Arrivé en 2023 en provenance du prestigieux centre de formation de Clairefontaine, le jeune central, âgé de 17 ans, s’est imposé avec une maturité impressionnante au sein de l’équipe première. Son profil — grand, puissant, gaucher et doté d’une excellente relance — fait déjà saliver plusieurs grands clubs du continent.

Le club nantais, conscient du potentiel de sa pépite, a pris les devants en lui faisant signer un premier contrat professionnel jusqu’en 2028. Un choix judicieux, car la valeur du joueur ne cesse de grimper : estimé à 6 millions d’euros par Transfermarkt, son prix pourrait rapidement exploser si sa progression se poursuit au même rythme.

Tati focus avec Nantes

En tout cas, selon le média espagnol Sport, les performances de Tati n’ont pas échappé aux recruteurs du FC Barcelone, qui voient en lui une option d’avenir pour renforcer leur défense. Toutefois, le jeune défenseur reste concentré sur sa saison à Nantes, déterminé à s’affirmer en Ligue 1 (6 matchs disputés cette saison) avant d’envisager un départ.

Pour le FC Nantes, cette ascension fulgurante confirme la qualité de son travail de formation et de détection, et place le club dans une position de force : il détient désormais un joyau qui attire l’attention des plus grandes équipes européennes, tout en contribuant déjà au présent sportif des Canaris. Assez pour battre le record de vente de Nathan Zézé, cédé l’été dernier à Neom pour 20 millions d’euros ? Affaire à suivre…