Depuis son arrivée à Monaco, Ansu Fati a retrouvé son meilleur niveau grâce à Adi Hütter, le coach qui l’a relancé. Mais le limogeage de l’Autrichien pourrait-il freiner sa progression, et ainsi affecter son avenir à l’ASM ?

C’est officiel, Adi Hütter n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco. Arrivé en 2023, l’Autrichien de 55 ans a été démis de ses fonctions après un début de saison décevant, malgré une place en Ligue des champions et un effectif compétitif. Sébastien Pocognoli, l’actuel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, devrait arriver prochainement en remplacement.

Une décision qui pourrait jouer des tours à Ansu Fati. Prêté par le FC Barcelone, l’attaquant espagnol a retrouvé son niveau sous la houlette de Hütter. En seulement cinq matchs, il a inscrit six buts, dont un doublé décisif contre Nice en Ligue 1, et a été élu meilleur joueur du mois de septembre à l’ASM. Avec une moyenne d’un but toutes les 42 minutes en L1, aucun joueur n’avait mis si peu de temps – 126 minutes – pour inscrire 5 buts pour ses débuts avec un nouveau club en Ligue 1… depuis 1947-1948 !

Pocognoli va-t-il réussir à maintenir Fati à ce niveau ?

Cette renaissance de Fati, longtemps freiné par les blessures et la concurrence au Barça, a attiré l’attention de la sélection espagnole. Luis de la Fuente, le sélectionneur, a confirmé que l’attaquant est « suivi de près » et que sa forme actuelle est « une bonne nouvelle » pour l’équipe nationale, à moins d’un an de la Coupe du monde.

Pourtant, l’avenir de Fati à Monaco demeure incertain. Bien qu’une option d’achat est incluse dans son prêt, la nomination d’un nouveau coach pourrait influencer sa situation. L’arrivée de Pocognoli, qui a mené l’Union Saint-Gilloise au titre de champion de Belgique la saison passée, pourrait offrir à Fati un nouvel élan, à condition que le Belge mise sur lui.