Une nouvelle page s’ouvre pour l’AS Monaco. Le club princier vient d’officialiser l’arrivée de Sébastien Pocognoli à la tête de son équipe première, marquant le début d’un renouveau ambitieux sur le Rocher.

La succession d’Adi Hütter : un enjeu clé pour Monaco

Malgré une cinquième place en Ligue 1, l’AS Monaco cherchait clairement à tourner la page après le passage d’Adi Hütter. Si les résultats bruts restaient honorables, le contenu des rencontres et le manque d’identité offensif avaient entamé la confiance autant dans les travées que sur le terrain. La lourde défaite en Ligue des Champions face à Bruges et des prestations irrégulières en championnat ont convaincu le club d’opérer un changement stratégique. Plusieurs noms d’entraîneurs ont circulé, notamment Edin Terzic ou Thiago Motta, mais c’est finalement sur un visage neuf, reconnu pour sa fraîcheur et sa détermination, que les dirigeants ont misé.

Pourquoi le choix Pocognoli ? Parcours et ambitions du technicien belge

À 38 ans, Sébastien Pocognoli s’impose déjà comme l’un des jeunes entraîneurs à suivre en Europe. L’ancien international belge, passé par Genk, le Standard de Liège et l’Union Saint-Gilloise lors de sa carrière de joueur, a opéré une ascension éclair en bord de terrain. Dès sa première saison comme coach principal, il a décroché le titre national ainsi que la Supercoupe avec l’Union. Son bilan – 39 victoires en 69 matches (15 nuls, 15 défaites) – impressionne, tout comme la capacité de son équipe à rester leader du championnat après 10 journées.

Un staff renforcé avec Kevin Mirallas à ses côtés

Le projet prend une dimension supplémentaire avec l’arrivée de Kevin Mirallas, nouveau responsable des attaquants. Retraité depuis peu, l’ancien ailier international belge possède une expérience rare, ayant marqué la Ligue 1 sous les couleurs de Lille et Saint-Étienne avant de s’illustrer à Everton en Premier League. Son rôle sera d’insuffler créativité et efficacité dans le secteur offensif monégasque, une zone jugée trop morne ces derniers mois. Son vécu sur le terrain est un atout majeur pour aider les jeunes talents à franchir un cap.

L’OM peut dire merci !

L’OM qui devra affronter l’Union Saint-Gilloise à l’extérieur le 09 décembre peut remercier Monaco d’avoir boulversé le club belge qui va devoir chercher un coach in-extremis et qui pourrait donc avoir une situation beaucoup plus instable pour ce match.