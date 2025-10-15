Selon l’Observatoire du football, le joueur du PSG le plus valorisé n’est pas le Ballon d’Or Ousmane Dembélé mais Joao Neves, recruté il y a un an par Luis Campos.

Le CIES a publié hier lundi sa traditionnelle lettre mensuelle dans laquelle il présente de nouvelles analyses sur le monde du football. En octobre, il est question de valorisation des joueurs. Après la saison 2024-25, Chelsea, vainqueur du Mondial des clubs, est l’équipe ayant pris le plus de valeur avec un total de 364 M€. Le deuxième de ce classement est logiquement le PSG, dont l’effectif « pèse » 303 M€ de plus qu’il y a un an à la même époque.

Neves vaut trois fois plus qu’il y a un an !

De façon surprenante, le Parisien ayant connu la meilleure valorisation ces douze derniers mois n’est pas le Ballon d’Or Ousmane Dembélé mais Joao Neves ! Selon l’Observatoire, le milieu portugais vaudrait entre 132 et 154 M€ désormais. Soit deux fois plus que son prix d’achat par le PSG au Benfica Lisbonne à l’été 2024 (65 M€). Et encore, à l’époque, le club de la capitale avait surpayé le joueur puisque Transfermarkt le cotait à 55 M€. Joao Neves vaudrait donc aujourd’hui près de trois fois sa valeur d’il y a un an !

Une trouvaille remarquable de Luis Campos, même si les plus grands clubs européens avaient déjà coché le nom de l’international portugais après une seule saison au Benfica. Le Real Madrid et Manchester City, intéressés par Neves, devront signer un chèque d’un très gros montant pour l’arracher au PSG…