RC Lens : Florian Thauvin victime d’un traitement à la Habib Beye (Stade Rennais) ?
PSG Mercato : Campos a lancé les grandes manoeuvres pour cet hiver, deux noms ont fuité !

Gilberto Mora
Bastien Aubert
13 octobre 2025

Alors que la plupart des joueurs sont partis en sélection, le Paris Saint-Germain prépare déjà le mercato d’hiver. Discussions, repérages et gros dossiers sur la table : le club de la capitale ne chôme pas et veut frapper fort pour renforcer un effectif ambitieux sur tous les fronts.

La trêve internationale est souvent synonyme de calme plat dans les clubs. Mais pas au PSG. Selon PSG Inside Actus, Luis Campos et ses équipes sont en pleine effervescence, multipliant les contacts et les réunions en vue du prochain mercato. L’objectif est clair : anticiper, ajuster et permettre à Luis Enrique de disposer d’un effectif encore plus compétitif dès janvier. Paris discute activement avec Chelsea, Porto, l’AS Monaco et le LOSC. Les échanges porteraient à la fois sur des opportunités de transfert, des prêts stratégiques et d’éventuels deals croisés pour fluidifier les mouvements.

Gilberto Mora plaît au PSG

Le PSG, qui a misé cet été sur une jeunesse prometteuse sait pourtant qu’il devra ajouter un peu d’expérience et de profondeur à son groupe pour tenir la cadence sur tous les tableaux : Ligue 1, Ligue des champions et Coupes nationales. Dans les bureaux du Campus PSG, un nom fait aussi parler : Gilberto Mora, jeune talent du Club Tijuana (Mexique). Ce milieu offensif de 18 ans, explosif et technique, aurait séduit les recruteurs parisiens. Des premiers contacts ont été établis avec son entourage, même si le dossier reste encore à un stade exploratoire.

La Ligue 1 passée au peigne fin

En parallèle, le club suit de près certains profils plus confirmés évoluant à Porto et à Monaco, notamment dans le secteur offensif. Luis Enrique aurait d’ailleurs réclamé un joueur polyvalent capable de suppléer Ousmane Dembélé sur l’aile droite et d’apporter plus de percussion en sortie de banc. Le Corriere dello Sport ajoute le nom de Manu Koné à la liste avec une offre d’environ 60 millions d’euros à l’AS Rome ! Les prochains jours devraient donc être animés à Paris : le mercato d’hiver n’a pas encore commencé, mais le PSG lui, est déjà dans le vif du sujet.

Florian Thauvin, lors de son retour en équipe de France, face à l'Azerbaïdjan.
