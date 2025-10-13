L’indisponibilité de Marquinhos devait s’étaler sur la trêve internationale. Finalement, le capitaine du PSG devrait manquer les deux prochains matches de son équipe.

Touché au quadriceps gauche lors de la défaite à Marseille (0-1) le 22 septembre, Marquinhos devait initialement être absent entre deux et trois semaines. Il devait donc être opérationnel au sortir de cette trêve internationale. Mais finalement, le capitaine du PSG va encore manquer au moins une semaine de compétition. Ce qui signifie qu’il ne sera pas apte pour la réception de Strasbourg ce vendredi ni pour le déplacement à Leverkusen dans deux mardis.

Luis Enrique s’y attendait mais…

Un nouveau coup dur pour Luis Enrique, qui accumule les pépins depuis le début de la saison. L’entraîneur parisien s’attendait à une telle avalanche de blessures vu le calendrier monstrueux que son équipe a brillamment surmonté la saison passée. Mais qui allait forcément laisser des traces. L’ancien Barcelonais tente de positiver comme il peut et il a bien raison puisque le PSG est en tête de la Ligue 1 et a fait carton plein en Champions League. Mais il doit tout de même avoir hâte que la série noire s’arrête…