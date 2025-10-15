Real Madrid : Kylian Mbappé de retour à l’entraînement !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati à Monaco !

Ansu Fati (AS Monaco)
Bastien Aubert
15 octobre 2025

Alors qu’on pensait que les dirigeants de l’AS Monaco avaient déjà l’intention de lever l’option d’achat d’Ansu Fati, la vérité de l’instant présent est tout autre. 

Arrivé sur le Rocher cet été, Ansu Fati s’est très rapidement imposé comme un des joueurs les plus décisifs de l’AS Monaco. Prêté par le FC Barcelone, l’ailier espagnol redonne des couleurs à sa carrière et pose, match après match, la question de son avenir au sein du club de la Principauté. Mais malgré ses débuts étincelants, Monaco privilégie la patience et garde un contrôle total sur le dossier, preuve d’une gestion stratégique maîtrisée.

Un prêt déjà décisif pour le jeune attaquant

À seulement 22 ans, Ansu Fati affiche des statistiques impressionnantes : 6 buts en 5 matchs, dont 2 titularisations seulement. Son taux de réussite et son impact offensif frappent les observateurs autant que le vestiaire. Avec une efficacité redoutable – 31,3 % de contribution directe aux buts de Monaco – il s’est imposé comme une arme incontournable pour le coach.

Après des saisons freinées par les blessures et un passage en Angleterre, Fati retrouve la confiance et la spontanéité qui avaient fait de lui une comète du Barça. Sa capacité à dynamiter les défenses, même avec un temps de jeu restreint, séduit l’analyse tactique autant que les supporters assoiffés de spectacle.

Monaco temporise malgré des statistiques impressionnantes

Sur le papier, l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros apparaît comme une aubaine. Pourtant, le club princier prend soin de ne rien précipiter. Jusqu’ici, aucune décision n’a été prise sur un transfert définitif. Cette prudence n’est pas anodine. Monaco souhaite d’abord garantir à son nouveau joyau le temps de jeu et l’environnement propice à une installation durable avant d’activer son option d’achat.

Ce choix de temporiser se retrouve au sein de la décision de Monaco concernant le futur d’Ansu Fati, reflet d’une stratégie plus globale axée sur le développement collectif. Le club préfère une intégration progressive plutôt qu’une opération financière immédiate, une rareté dans le paysage des transferts modernes.

Le discours de Thiago Scuro : priorité au sportif

Face à l’emballement médiatique, Thiago Scuro, le directeur sportif de l’AS Monaco, tempère : « Le business n’est pas une priorité pour le moment. L’essentiel est de garantir à Ansu le temps de jeu nécessaire pour qu’il devienne un joueur clé et régulier pour Monaco. » Ces mots soulignent la volonté claire du club de faire primer la progression sportive sur tout autre enjeu.

Scuro et son staff entendent donner à Fati tout l’espace pour retrouver le fil de sa jeune carrière. Monaco se protège ainsi d’une décision trop hâtive et fait de l’humain le moteur principal de sa politique de recrutement, dans la droite ligne de la philosophie affichée depuis le printemps.

Ansu Fati profite de son retour à Barcelone en coulisses

Côté coulisses, le climat autour d’Ansu Fati est au beau fixe. Son récent séjour à Barcelone, ponctué de retrouvailles avec les anciens coéquipiers de la Masia, témoigne de son attachement à ses racines. Ces moments de respiration sont précieux alors que son futur immédiat reste en suspens.

À Monaco, l’environnement positif et la patience affichée continuent d’offrir un cadre idéal à celui qui cherche à tourner la page d’une période compliquée. Pour découvrir le contexte de son arrivée et l’aspect officiel du prêt, on peut retrouver toutes les informations sur l’annonce du prêt d’Ansu Fati à Monaco par le FC Barcelone.

En surface comme en coulisses, le club de la Principauté avance avec méthode. Ansu Fati, de son côté, continue de marquer les esprits… et des buts. Pour l’instant, Monaco garde son destin entre les mains, prêt à tout pour permettre à son nouveau numéro 11 de s’accomplir pleinement.

AS MonacoFC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Kylian Mbappé lors du match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan.
Real Madrid...

Real Madrid : Kylian Mbappé de retour à l’entraînement !

Par Louis Chrestian
Le Barça dans la tempête judiciaire : l’affaire Griezmann menace le prochain mercato !
FC Barcelone...

Le Barça dans la tempête judiciaire : l’affaire Griezmann menace le prochain mercato !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !
RC Lens...

RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Louis Leroux, la même carrière que Quentin Merlin ?
FC Nantes...

FC Nantes : Louis Leroux, la même carrière que Quentin Merlin ?

Par Louis Chrestian
RC Lens : La statistique hallucinante de Matthieu Udol !
RC Lens...

RC Lens : La statistique hallucinante de Matthieu Udol !

Par Louis Chrestian
ASSE : Bientôt la fin pour Djylian N’Guessan à Saint-Étienne ?
ASSE...

ASSE : Bientôt la fin pour Djylian N’Guessan à Saint-Étienne ?

Par Louis Chrestian
Strasbourg, Nice et le PFC à la bataille pour un ancien flop marseillais !
Mercato...

Strasbourg, Nice et le PFC à la bataille pour un ancien flop marseillais !

Par Louis Chrestian
OM : deux options sur la table pour Amine Gouiri, la décision tombe aujourd’hui !
OM...

OM : deux options sur la table pour Amine Gouiri, la décision tombe aujourd’hui !

Par Louis Chrestian
PSG : Deux retours de poids dans le groupe pour Strasbourg !
Ligue 1...

PSG : Deux retours de poids dans le groupe pour Strasbourg !

Par Louis Chrestian
Mbappé, Yamal et Bellingham : Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde !
FC Barcelone...

Mbappé, Yamal et Bellingham : Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde !

Par Louis Chrestian
L’Équipe de France au coeur d’un nouveau scandale avec Rabiot !
Equipe de France...

L’Équipe de France au coeur d’un nouveau scandale avec Rabiot !

Par Louis Chrestian
Ousmane Dembélé avec son Ballon d'Or lors d'une cérémonie dans sa ville de naissance.
Mercato...

PSG Mercato : Dembélé, un départ programmé pour 2027 ?

Par Raphaël Nouet
Les supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : le peuple vert a fait dérailler la billetterie d’un club adverse !

Par Raphaël Nouet
Elye Wahi lors d'un match de l'Eintracht Francfort en Bundesliga.
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi de retour en Ligue 1 en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Neymar drague des soeurs jumelles mais ça tourne mal !
FC Barcelone...

Neymar drague des soeurs jumelles mais ça tourne mal !

Par Louis Chrestian
Hyun-Seok Hong (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : après Radakovic, une autre recrue estivale hors-jeu !

Par Bastien Aubert
Elye Wahi (Francfort)
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : les galères continuent pour Elye Wahi !

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : l’avenir d’Habib Beye déjà scellé ?
Ligue 1...

Stade Rennais : l’avenir d’Habib Beye déjà scellé ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Horneland fait une grande annonce sur Davitashvili
ASSE...

ASSE : Horneland fait une grande annonce sur Davitashvili

Par Laurent Hess
FC Nantes : Kita doit-il vendre le club ?
FC Nantes...

FC Nantes : Kita doit-il vendre le club ?

Par Louis Chrestian
Dusan Vlahovic en action lors du match entre la Serbie et l'Albanie.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un flop visé pour l’après-Lewandowski, le vestiaire pousse pour Alvarez

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match au Havre.
Ligue 1...

Stade Rennais : le directeur sportif ne rassure pas concernant l’avenir d’Habib Beye

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : le verdict est tombé pour Amine Gouiri !

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à Monaco.
ASSE...

Les infos du jour : révélations au FC Nantes, tensions au PSG, retour à l’ASSE, l’OM sur Endrick

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet