L’attaquant est prêté avec option d’achat par le Barça.

La saison de l’AS Monaco a tellement mal débuté, avec notamment un 4-1 encaissé à Bruges en Ligue des champions, que le club de la Principauté envisage de changer d’entraîneur ces prochains jours. Adi Hütter pourrait être débarqué et plusieurs noms circulent pour le remplacer, à commencer par ceux de Thiago Motta et Sergio Conceiçao.

L’ASM veut lever l’option d’achat d’Ansu Fati

S’il y a une lueur dans la grisaille à l’ASM, c’est bien Ansu Fati. L’attaquant de 22 ans, prêté pour une saison par le FC Barcelone, a inscrit 6 buts en 5 matches depuis son arrivée sur le Rocher. Et d’après Ekrem Konur, spécialiste du Mercato, Monaco a déjà tranché et va lever l’option d’achat. Celle-ci a été fixée à 11 M€.