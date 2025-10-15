Sur RMC, Daniel Riolo a expliqué que le PSG envisageait désormais sérieusement de rester au Parc des Princes, avec un léger agrandissement.

Daniel Riolo a lancé ce soir une bombe qui va ravir les supporters parisiens : la direction du PSG aurait pris la décision de rester au Parc des Princes si jamais les élections municipales « se passent bien », à savoir si le camp d’Anne Hidalgo (les socialistes) est battu. Dans cette optique, le PSG resterait dans son enceinte historique, qui serait modernisée et agrandie à 53.000 places.

Même en cas de déménagement, le PSG gardera un lien avec le Parc

Dans le cas contraire, le PSG déménagera à Poissy mais il continuera d’exploiter le Parc des Princes. Les féminines y joueront, de même que les jeunes quand ils disputeront la Youth League. Le Paris FC, qui évolue juste à côté cette saison, à Jean-Bouin, et qui lorgnait le Parc, va devoir chercher une autre solution…

Cette annonce va forcément ravir les supporters parisiens, qui font le forcing depuis des années pour rester dans l’enceinte de la porte de Saint-Cloud. L’optimisme est de mise car les sondages ne donnent pas les socialistes gagnants à Paris lors des élections du printemps 2026 !