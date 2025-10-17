PSG Mercato : Dembélé, un départ programmé pour 2027 ?
PSG Mercato : Dembélé, un départ programmé pour 2027 ?

Ousmane Dembélé avec son Ballon d'Or lors d'une cérémonie dans sa ville de naissance.
Raphaël Nouet
17 octobre 2025

Selon Walid Acherchour, le PSG et Ousmane Dembélé ne parviendront pas à se mettre d’accord pour une prolongation et acteront une séparation à l’horizon 2027, à un an de la fin du contrat de l’attaquant.

Depuis la révélation par L’Equipe de tensions entre Ousmane Dembélé et le PSG concernant une augmentation salariale, les spéculations vont bon train concernant l’avenir du Ballon d’Or 2025. Là où tout le monde s’accorde, c’est sur le fait que la direction parisienne n’accèdera pas au souhait de sa star. D’accord pour une légère augmentation, mais pas pour des sommes extravagantes comme à l’époque de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

En 2027, ça arrangerait tout le monde

Alors, quel avenir pour Dembélé ? Walid Acherchour a son idée : « Ma théorie est qu’à la fin de l’année ou l’année d’après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d’accord. Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme l’Arabie Saoudite ». Et l’horizon 2027 arrangerait tout le monde. Car Dembélé aura alors 30 ans et ce sera le moment idéal pour monnayer ses services en Arabie Saoudite. Et il sera à un an de la fin de son contrat, ce qui permettra au PSG de récupérer une grosse indemnité .

Cette hypothèse a le mérite d’arranger tout le monde. Mais elle implique que pendant l’année et demi qui vient, Ousmane Dembélé mette de côté ses envies de reconnaissance sonnante et trébuchante…

