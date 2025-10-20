Après la défaite face au Mans, Eirik Horneland a expliqué le très faible temps de jeu de Joshua Duffus depuis deux mois…

L’ASSE s’est inclinée samedi soir face au Mans (2-3), sa deuxième défaite à domicile de rang après Guingamp (2-3). Un match auquel Joshua Duffus n’a pas participé. Le Jamaïcain est resté sur le banc et il a participé le lendemain ayu match de la réserve contre Romorantin (1-1), en N3. La situation de Duffus interpelle dans le Forez. En effet, lors de la 2e journée de L2, l’attaquant s’était montré épatant contre Rodez (4-0). En une mi-temps, il avait été très en vue, ouvrant le score et créant le danger en de multiples occasions. Remuant, agressif, il semblait promis à un rôle intéressant. Pourtant, le match suivant, il n’était que remplaçant à Boulogne-sur-Mer (1-0). De retour dans le onze contre Grenoble (1-1), il s’était montré discret. Et depuis deux mois maintenant le numéro 17 des Verts n’a droit qu’à des miettes.

« C’est difficile de retirer Stassin »

« C’est difficile pour Duffus, car c’est un attaquant de pointe et Stassin aussi, a expliqué Horneland samedi soir. La situation est difficile pour lui et je le comprends mais c’est difficile de retirer Stassin de cette équipe, notamment quand on a besoin de marquer des buts. C’est difficile de faire sans lui. Ce que je peux vous dire sur Joshua (Duffus), c’est qu’il travaille beaucoup, qu’il est en plein développement, qu’il se donne beaucoup à l’entrainement. C’est vrai qu’il aurait pu jouer plus mais c’est difficile de faire jouer tout le monde. Les buteurs on besoin de confiance. On veut en donner le plus possible à Stassin. On installe un buteur et on lui donne le maximum de confiance et une fois qu’on aura réussi à faire ça avec un attaquant, on essaiera de le faire avec un deuxième. » On pensait pourtant Stassin en confiance, lui qui a inscrit 4 buts depuis le début de la saison avec les Verts, et qui vient de faire trembler trois fois les filets en deux matchs avec les Espoirs belges…