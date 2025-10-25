À la veille du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, l’adjoint d’Hansi Flick était présent en conférence de presse pour aborder les sujets brûlants de l’avant-match.

Le FC Barcelone vivra un Clásico particulier ce week-end au Santiago Bernabéu. Hansi Flick, expulsé face à Gérone pour protestations et sanctionné d’un match de suspension, ne sera pas sur le banc. Le Tribunal administratif du sport (TAD) a en effet rejeté, hier, le recours d’urgence déposé par le club catalan pour tenter d’annuler la sanction.

C’est donc Marcus Sorg, l’adjoint de Flick, qui dirigera l’équipe depuis le banc demain. Présent en conférence de presse ce samedi, Sorg a souligné la puissance collective des hommes de Xabi Alonso : « Ils ont une très bonne transition, comme l’an dernier. Le plus grand défi est de faire face à leur première ligne, ils pressent tous. »

Lamine Yamal motivé par la polémique ?

Il y a également une grosse bonne nouvelle pour les Catalans : Jules Koundé pourrait être disponible pour ce rendez-vous crucial. « Jules s’est bien entraîné, nous verrons comment il se sent après la séance. S’il est prêt, il jouera. Nous avons une idée claire du match. » Cependant, sur le plan offensif, Raphinha manquera à l’appel, toujours blessé. Le staff n’a pas encore tranché sur le nom de son remplaçant. « N’importe quelle équipe aimerait avoir Raphinha, mais la situation est ce qu’elle est. Il est blessé. Nous verrons si Ferran commencera, nous déciderons demain. »

Tous les regards seront aussi tournés vers Lamine Yamal, la pépite de 17 ans, qui a allumé la mèche en qualifiant le Real Madrid de voleur. « C’est un joueur de haut niveau, ce sera motivant pour lui. Nous espérons le voir demain à son meilleur niveau », a répondu Sorg.

Le Clásico s’annonce comme une nouvelle épreuve pour un Barça, qui a l’avantage d’avoir remporté les quatre chocs face au Real la saison dernière.