Pour le Clasico de dimanche face au Real Madrid, le FC Barcelone a déjà enregistré plusieurs coups durs.

À seulement deux jours du Clasico, le FC Barcelone se présente face au Real Madrid avec un mélange d’inquiétude et de soulagement. La journée d’entraînement de vendredi a été marquée par des absences notables, mais aussi par le retour de certains joueurs clés.

Outre Jules Koundé, le cas le plus préoccupant est celui de Raphinha. Comme le rapporte AS, le Brésilien n’a pas terminé la séance de jeudi et n’a pas participé à l’entraînement de vendredi, quittant le centre d’entraînement visiblement préoccupé.

Raphinha absent jusque la trêve internationale de novembre ?

Il est donc définitivement forfait pour le match de dimanche. Cette absence est un coup dur pour Hansi Flick, qui comptait sur lui comme option de renfort en seconde période. La gravité de sa blessure pourrait prolonger son indisponibilité jusqu’après la trêve internationale de novembre, le privant de plusieurs matchs importants.

En revanche, il y a des motifs d’optimisme. Frenkie de Jong et Andreas Christensen, tous deux remis d’une indisposition, ont pu reprendre l’entraînement complet et seront disponibles pour le Clasico. Cette bonne nouvelle soulage Hansi Flick, qui pourra compter sur des joueurs expérimentés pour tenter de rivaliser au Bernabéu.