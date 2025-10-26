Après le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-1), Xabi Alonso a évoqué les deux sujets chauds de ce match : le cas Yamal et la colère de Vinicius lors de sa sortie.

Le Santiago Bernabéu a vibré ce dimanche lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui s’est achevé sur le score de 2 buts à 1. Une victoire qui dépasse largement les trois points traditionnels : elle marque un regain de confiance pour le Real Madrid et une démonstration de caractère face à son éternel rival.

Le cas Yamal : une motivation pour l’équipe

Xabi Alonso, en entraîneur attentif aux détails, a voulu revenir sur les moments de tension et les rivalités internes qui ont animé le match. Interrogé sur l’influence de Lamine Yamal sur la motivation de son équipe, il a tempéré : « Je ne sais pas si l’équipe était particulièrement motivée par Lamine, mais l’équipe était motivée. Parce que nous savions ce que représentait la victoire. Je suis très content pour les gars, car ils avaient besoin de ressentir cette sensation de gagner un grand match. Nous repartons très contents parce qu’il y a eu une excellente connexion avec le Bernabéu, qui a transmis une énergie incroyable. La connexion avec les gens est fondamentale et je l’ai ressentie. »

Une petite pointe de rivalité a également émergé sur le terrain. Alonso a commenté cette tension avec philosophie : « Au final, c’était la tension du moment, ces petites rivalités ont toujours existé, pas seulement dans ce match. Il ne faut pas s’inquiéter de cette petite rivalité saine, je la considère comme telle. » Le message est clair : la compétition interne, quand elle est bien canalisée, peut devenir un moteur pour l’équipe.

« Ce sont des choses dont nous parlerons »

Quant à Vinicius, qui est sorti de ses gonds lors de son remplacement à la 72e, Alonso préfère se concentrer sur le positif : « Je retiens beaucoup de choses positives de Vini. Je ne veux pas perdre de vue l’essentiel, mais ce sont des choses dont nous parlerons. Vini a beaucoup apporté, comme le reste des joueurs. C’est une victoire méritée et je dirais qu’elle est courte parce que nous avons beaucoup créé. Cela va nous permettre de retrouver la sensation d’une équipe compétitive dans les grands matchs. Le reste, nous en parlerons. Il y a différentes personnalités dans les équipes et il faut les comprendre. Maintenant, nous allons profiter, puis j’en parlerai avec lui, bien sûr. »

Cette approche met en lumière la philosophie d’Alonso : comprendre et gérer les individualités pour renforcer le collectif, même dans des matches où la tension est à son paroxysme. La victoire est importante, mais l’esprit d’équipe et la connexion avec le public sont tout aussi essentiels pour construire un Real Madrid durablement compétitif.