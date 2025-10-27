Dans sa chronique, Patrick Guillou estime que les deux « stars » de l’ASSE ne sont pas assez impliquées…

L’ASSE reste sur trois défaites en quatre matchs et un piteux 4-0 encaissé à Annecy samedi soir. Dans sa chronique au Progrès, Patrick Guillou considère que l’engrenage est dangereux » et que l’équipe, « à côté de la plaque » est « en plein naufrage ». L’ancien chouchou du kop nord estime qu’Eirik Horneland est livré à lui-même, « spectateur de sa propre impasse, enfermé dans ses propres murs ».

Selon Guillou, le duo Stassin-Davitashvili plombe Horneland

Guillou pointe aussi la direction du club, sa « vanité carnivore », et l’invite à « une bonne introspection ». Il laisse entendre que le couperet pourrait bientôt tomber pour Horneland : « Les Marionnettistes du futur Vert observent. Murés dans leurs certitudes, ils trouveront bientôt la paire de ciseaux pour couper les fils qui dépassent. » Et Guillou s’en prend aux joueurs, dont « L’investissement personnel frôle le seuil de pauvreté », en pointant surtout, sans les nommer, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili : « Devant, l’ego reste coté en Bourse. Attention ! Ça commence à se voir. Parfois, même le meilleur banquier, à force de faire les poches, réussit à manquer de crédit. La fade unité de comportement surprend désagréablement. Les attitudes sont extrêmement déplaisantes. Le coach dans ce stand de tir subit alors les balles perdues. »