Le « cow boy » Joss Randall s’est payé le Norvégien…

Les critiques s’abattent sur les Verts, humiliés à Annecy (0-4), et Eirik Horneland est en première ligne. Dans sa chronique sur Peuple Vert, Joss Randall, bien connu des supporters stéphanois, y est allé de son tacle envers l’ensemble des acteurs de ce piètre spectacle, et notamment sur Horneland, montré du doigt pour son coaching.

« Là ou le grotesque confine à l’art moderne, c’est dans le coaching. Et là j’étais bien placé pour vous en parler car ça s’est déroulé juste devant moi quelques mètres plus bas, raconte Randall. Comme d’habitude, notre coach a attendu le dernier moment pour changer des joueurs. Evidemment, pourquoi se précipiter à changer un truc qui prend l’eau, quand t’es mené 1-0, que tu ne vois pas la balle, et que ton milieu prend l’eau de toutes parts. Mais quand il se décide – enfin- à changer un SEUL joueur (après avoir hésité sur le choix pendant 10 bonnes minutes) en demandant à CARDONA_QUE_L’AMOUUUUR d’enlever sa chasuble, PAN ! Tu prends le 2-0. Alors tu renvoies évidemment CARDONA se ré-échauffer, le temps de réfléchir quoi … Et puis là, allez, couillu-le-caribou tu décides d’en changer QUATRE d’un coup, histoire de montrer de quel bois sont faites les flûtes ! Mais ça prend tellement de temps que PAN ! 3-0. Histoire de faire rentrer les mecs sans les meilleures conditions psychologiques, quoi, avec 20mn à jouer et 3 buts à remonter à 10 contre 11 ! » Du Randall dans le texte. Et du Horneland dans le coaching…