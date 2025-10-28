Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a vu son histoire s’écrire de manière insolite lors du choc de la neuvième journée de Ligue 1 contre Strasbourg (2-1). Grâce à un coup du sort, l’OL a égalisé… et signé un record renversant dans les annales du club. Et si Paulo Fonseca avait trouvé son buteur providentiel ?

L’incroyable 132e CSC de l’histoire de l’OL

À la 31e minute, Ismaël Doukouré, jeune défenseur du RC Strasbourg, détourne malencontreusement le ballon dans ses propres filets. Résultat immédiat : Lyon recolle au score (1-1), mais cet événement va bien au-delà de l’impact sur la rencontre. Ce but est le 132e “CSC” offert à l’OL en compétition officielle. Un chiffre hallucinant, jamais vu au club… et qui le propulse, d’une manière cocasse, au panthéon des meilleurs buteurs lyonnais.

Un record qui place les CSC au niveau des légendes lyonnaises

Pour mesurer la rareté d’un tel total, il suffit de jeter un œil au classement des grands réalisateurs sous le maillot lyonnais :

Fleury Di Nallo : 222 buts

: 222 buts Alexandre Lacazette : 201 buts

: 201 buts Bernard Lacombe : 149 buts

: 149 buts Serge Chiesa : 132 buts

Ainsi, les “adversaires buteurs” par inadvertance sont désormais aussi prolifiques que Serge Chiesa, l’un des symboles historiques de l’OL. Ce clin d’œil statistique montre à quel point les histoires du football sont inattendues. Aucun autre phénomène aussi récurrent n’existe parmi les clubs majeurs français.

Retour sur le match OL – Strasbourg et le fait de jeu

L’OL se devait de réagir après l’ouverture du score de Strasbourg par Joaquin Panichelli. Sur une offensive lyonnaise, la pression paie : Doukouré tente un tacle défensif… et catapulte le ballon dans ses propres cages. Un scénario cruel pour le jeune défenseur de 20 ans, qui n’en est qu’au début de sa carrière mais déjà très suivi grâce à sa progression rapide ces dernières saisons. Le malheureux fait de jeu a pourtant offert à Lyon une égalisation précieuse, relançant la dynamique du match.

Les supporters, tout comme les observateurs, retiendront ce détail spectaculaire bien plus longtemps que la simple fiche du match. Cette performance improbable vient s’ajouter à une soirée déjà riche en émotions côté lyonnais, marquée aussi par le diagnostic récent de la grave blessure de Malick Fofana, qui laisse un vide dans l’effectif.

Un simple CSC, une égalisation, et c’est tout un pan de l’histoire lyonnaise qui vacille. Preuve que les statistiques possèdent parfois ce génie du scénario inattendu, jusqu’à hisser les “buts contre leur camp” à la hauteur des véritables légendes du club.