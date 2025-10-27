Il va se faire opérer, annonce l’OL…

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a renversé Strasbourg (2-1) en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Mais le match a été marqué par la blessure de Malick Fofana, à la suite d’un tacle très dangereux d’Ismaël Doukouré, expulsé. «Il y a ce point noir avec la blessure de Malick. On sait à quel point il est important pour nous. Il faut faire confiance aux médecins qui vont essayer de le remettre sur pied», a glissé dès hier Corentin Tolisso.

Fofana vers une opération de la cheville

Les vidéos du tacle laissaient craindre un gros souci et l’OL vient de confirmer les dégâts. «Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible». Une terrible nouvelle pour les Gones, qui vont devoir composer sans le jeune ailier belge ces prochains mois.