ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Pau
William Tertrin
28 octobre 2025
Voici les compos officielles du match entre l’ASSE et le Pau FC
Ce mardi, pour la 12e journée de Ligue 2, une ASSE en pleine crise (3 défaites en 4 matchs) reçoit le Pau FC. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Eirik Horneland et Nicolas Usaï. Coup d’envoi à 20h30 au stade Geoffroy-Guichard.
Les compos officielles
ASSE : Larsonneur (cap) – Ferreira, Bernauer, Nadé, Annan – Jaber, Tardieu, Moueffek – Cardona, Duffus, Boakye.
Pau : Raveyre – Pouilly, Briançon (cap), Karamoko, Kalulu – Meddah – Versini, Touzghar, Fall, Dong – Sadik.