ASSE : les Verts explosent Pau et se relancent dans la course à la montée (6-0) !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : les Verts explosent Pau et se relancent dans la course à la montée (6-0) !

ASSE : les Verts explosent Pau et se relancent dans la course à la montée (6-0) !
William Tertrin
28 octobre 2025

Ce mardi, l’ASSE s’est soignée en écrasant Pau, sur le score de 6 à 0. Une victoire qui permet aux Verts de remonter à la deuxième place de Ligue 2. Récit d’une soirée de rêve.

Après 3 défaites en 4 matchs, l’AS Saint-Étienne rêvait d’une soirée parfaite dans le Chaudron face à Pau, qui plus est sous les yeux du propriétaire Larry Tanenbaum, et elle l’a eu ! Dès la 2e minute, les Verts ouvraient le score : sur le premier corner du match, Tardieu frappait parfaitement de la droite vers la gauche et Ferreira reprenait le ballon du droit pour battre Raveyre sur sa droite.

À la 12e minute, les Stéphanois doublaient la mise. Après une belle construction collective initiée par Boakye, ce dernier servait Duffus, qui offrait à son tour un caviar à Cardona. L’attaquant n’avait plus qu’à conclure du droit pour porter le score à 2-0. À la 39e minute, les Verts obtenaient un penalty après une faute de Karamoko sur Moueffek, bien lancé par Duffus, particulièrement remuant. Tardieu se chargeait de la sanction et, du droit, frappait plein axe pour inscrire le troisième but à la 41e.

Dans la foulée, les Stéphanois poursuivaient leur démonstration. À la 44e minute, Cardona perçait plein axe, perdait le ballon, mais Duffus, à l’affût, dribblait le gardien avant de conclure du droit. La mi-temps se terminait sur un constat sans appel avec un score de 4-0 en faveur des hommes d’Horneland.

Un festival et un carton rouge

Au retour des vestiaires, le festival offensif continuait. Dès la 48e minute, Duffus inscrivait son doublé d’une frappe du droit, à la suite d’un excellent service de Jaber, portant le score à 5-0. Enfin, à la 79e minute, Davitashvili concluait la fête. Sur une longue ouverture dans la profondeur côté gauche, il provoquait Glossoa, se mettait en position de tir et décochait une frappe puissante du droit pour sceller le sixième but des Verts.

Et comme si la soirée paloise ne pouvait pas être plus difficile, à la 89e minute, Karamoko était expulsé pour une faute en tant que dernier défenseur sur Davitashvili. Pau terminait donc à dix, subissant jusqu’au bout la supériorité technique et collective des Stéphanois.

Avec ce véritable récital, les Verts se réconcilient avec leur public, soignent leur goal average, et prennent la 2e place de Ligue 2. La prochaine journée face au Red Star, à égalité de points, s’annonce bouillante pour la course à la montée.

ASSELigue 2
#A la une#résumé

Les plus lus

LOSC : Olivier Létang est encore dans la tourmente !
Ligue 1...

LOSC : Olivier Létang est encore dans la tourmente !

Par William Tertrin
Fayza Lamari
Ligue 1...

PSG : le clan Mbappé prépare un très gros coup !

Par William Tertrin
ASSE : les Verts explosent Pau et se relancent dans la course à la montée (6-0) !
ASSE...

ASSE : les Verts explosent Pau et se relancent dans la course à la montée (6-0) !

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye prêt à sacrifier deux cadres pour sauver sa peau !

Par William Tertrin
RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM
Ligue 1...

RC Lens : Florian Thauvin continue de se faire dézinguer pour son attitude face à l’OM

Par William Tertrin
La vérité éclate derrière le coup de pression du FC Barcelone à Lamine Yamal
FC Barcelone...

La vérité éclate derrière le coup de pression du FC Barcelone à Lamine Yamal

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un nouvel absent dans le groupe pour affronter Monaco

Par William Tertrin
RC Lens : le FC Metz a trouvé le moyen de se venger du départ de Matthieu Udol
Ligue 1...

RC Lens : le FC Metz a trouvé le moyen de se venger du départ de Matthieu Udol

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Pau

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

L’OM donne des nouvelles de ses blessés et annonce certaines dates !

Par William Tertrin
ASSE : un ancien Vert balance sur sa mise à l’écart et ne fait aucun cadeau
ASSE...

ASSE : un ancien Vert balance sur sa mise à l’écart et ne fait aucun cadeau

Par William Tertrin
Antoine Kombouaré n'est plus le coach du FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes : les Canaris prêts à relancer Kombouaré ?

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone réduit Lamine Yamal au silence après ses dérapages !

Par William Tertrin
OM : vers un retour inattendu en attaque à Marseille ?
Ligue 1...

OM : vers un retour inattendu en attaque à Marseille ?

Par William Tertrin
RC Lens : les choix de Pierre Sage pour composer le groupe face au FC Metz
Ligue 1...

RC Lens : les choix de Pierre Sage pour composer le groupe face au FC Metz

Par William Tertrin
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le PSG accélère pour Tati, sa victime déjà identifiée !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : quand Pierre Sage tacle (à demi-mot) un ancien Lensois

Par William Tertrin
Mason Greenwood (OM)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça panique pour Yamal et met le cap sur Greenwood à l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Mercato...

OL Mercato : Fofana blessé, Fonseca vend la mèche pour les plans de l’hiver !

Par William Tertrin
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

Mercato : après le PSG, le Real Madrid a flashé sur ce nouveau crack du LOSC !

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : Habib Beye révèle comment il a échappé au licenciement de justesse !
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye révèle comment il a échappé au licenciement de justesse !

Par William Tertrin
Franck Haise (OGC Nice)
FC Nantes...

Stade Rennais : Beye en sursis, l’option Haise refait surface !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : les Verts ont 3 obstacles à surmonter contre Pau 

Par Bastien Aubert
Marc Guéhi (Crystal Palace)
FC Barcelone...

Mercato : le Real Madrid a accéléré l’arrivée d’une recrue au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet