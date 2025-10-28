ASSE : les Verts explosent Pau et se relancent dans la course à la montée (6-0) !

Ce mardi, l’ASSE s’est soignée en écrasant Pau, sur le score de 6 à 0. Une victoire qui permet aux Verts de remonter à la deuxième place de Ligue 2. Récit d’une soirée de rêve.

Après 3 défaites en 4 matchs, l’AS Saint-Étienne rêvait d’une soirée parfaite dans le Chaudron face à Pau, qui plus est sous les yeux du propriétaire Larry Tanenbaum, et elle l’a eu ! Dès la 2e minute, les Verts ouvraient le score : sur le premier corner du match, Tardieu frappait parfaitement de la droite vers la gauche et Ferreira reprenait le ballon du droit pour battre Raveyre sur sa droite.

À la 12e minute, les Stéphanois doublaient la mise. Après une belle construction collective initiée par Boakye, ce dernier servait Duffus, qui offrait à son tour un caviar à Cardona. L’attaquant n’avait plus qu’à conclure du droit pour porter le score à 2-0. À la 39e minute, les Verts obtenaient un penalty après une faute de Karamoko sur Moueffek, bien lancé par Duffus, particulièrement remuant. Tardieu se chargeait de la sanction et, du droit, frappait plein axe pour inscrire le troisième but à la 41e.

Dans la foulée, les Stéphanois poursuivaient leur démonstration. À la 44e minute, Cardona perçait plein axe, perdait le ballon, mais Duffus, à l’affût, dribblait le gardien avant de conclure du droit. La mi-temps se terminait sur un constat sans appel avec un score de 4-0 en faveur des hommes d’Horneland.

Un festival et un carton rouge

Au retour des vestiaires, le festival offensif continuait. Dès la 48e minute, Duffus inscrivait son doublé d’une frappe du droit, à la suite d’un excellent service de Jaber, portant le score à 5-0. Enfin, à la 79e minute, Davitashvili concluait la fête. Sur une longue ouverture dans la profondeur côté gauche, il provoquait Glossoa, se mettait en position de tir et décochait une frappe puissante du droit pour sceller le sixième but des Verts.

Et comme si la soirée paloise ne pouvait pas être plus difficile, à la 89e minute, Karamoko était expulsé pour une faute en tant que dernier défenseur sur Davitashvili. Pau terminait donc à dix, subissant jusqu’au bout la supériorité technique et collective des Stéphanois.

Avec ce véritable récital, les Verts se réconcilient avec leur public, soignent leur goal average, et prennent la 2e place de Ligue 2. La prochaine journée face au Red Star, à égalité de points, s’annonce bouillante pour la course à la montée.