Le président de l’ASSE Larry Tanenbaum s’est associé au CHU de Saint-Etienne pour un projet portant sur la prévention et la rééducation des sportifs.

Propriétaire de l’ASSE depuis juin 2024, Larry Tanenbaum avait donné rendez-vous aux médias hier dans la salle de presse du centre d’entraînement Robert Herbin, à L’Etrat, avant d’assister au net succès des Verts contre Pau (6-0). Le Canadien était présent en tant que président de Kilmer Group et du Tanenbaum Institute for Science in Sport, qu’il dirige avec son épouse. Et ce pour présenter son projet mené en collaboration avec le CHU de Saint-Etienne.

Tanenbaum va offrir 2,6 M€ au CHU de Saint-Etienne

Ce projet a été présenté par Pascal Edouard, responsable de l’unité de Médecine du sport au CHU. « Le projet est centré autour de la recherche pour améliorer la prévention des blessures, et pour limiter les séquelles ainsi que les risques de récidive. Nous allons développer un outil d’aide pour que les sportifs, dans un premier temps les footballeurs, puissent prévenir et mieux surmonter les blessures.» Larry Tanenbaum a indiqué ensuite que son épouse et lui allaient injecter 2,6 millions d’euros dans le projet. « Saint-Etienne est bien plus qu’une ville de foot, a-t-il expliqué. C’est un lieu de passion, de résilience et d’héritage sportif, mais il a aussi acquis une solide réputation en matière de santé. Avec le CHU de Saint-Etienne, nous allons bâtir des ponts entre la France et le Canada. Cette initiative n’est qu’un début. Nous posons les fondations. » Une initiative qui témoigne de la générosité et de l’implication de Larry Tanenbaum pour Saint-Etienne, et pas seulement qu’à travers l’ASSE.